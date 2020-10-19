«Витязь» проведет домашние матчи с «Салаватом» и «Сочи» без зрителей

«Витязь» на официальном сайте объявил о проведении двух домашних матчей без зрителей.

Встречи с «Салаватом Юлаевым» 21 октября и с «Сочи» 23 октября пройдут в Подольске без зрителей.

С 21 октября в Подмосковье губернатор региона Андрей Воробьев ввел запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей. Ограничения действуют до 7 ноября.