«Витязь» продлит контракт с Роем на два года

Как стало известно «СЭ», «Витязь» достиг договоренности о продлении контракта со своим ведущим защитником Джереми Роем. Новое соглашение с 25-летним хоккеистом будет рассчитано на два года.

Канадец набрал 31 (4+27) очко в 66 матчах нынешнего чемпионата. Он второй игрок лиги по показателю полезности «+26».

За несколько матчей до окончания регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обеспечил себе место в плей-офф.