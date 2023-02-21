Назаров отреагировал на идею смягчить наказание за драки в КХЛ
Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ могут смягчить наказание за драки.
«Считаю, что разговоры о том, что в КХЛ могут смягчить наказание за участие в драках, начались не просто так. Это давно назревающий ход. Мы все стали забывать, что хоккей — это шоу. И болельщик ходит как смотреть на победы своей любимой команды, так и получать эстетическое удовольствие от игры. Например, за годы моей тренерской карьеры в КХЛ — а это 647 матчей — здорово себя проявляли такие ребята, как Баев, Пиганович, Яблонски, Саймон. В не чужом для меня Казахстане раскрылся как яркий боец Дамир Рыспаев, в «Сочи» неплохой паренёк Донат Стальнов, а также Артем Иванюженков. Немножко не хватило времени, чтобы подраскрыть их ещё сильнее. Зато раскрылись такие ребята, как Вася Глотов или Никита Попугаев. Все эти парни работают на имидж и популяризацию хоккея, в том числе своими драками», — приводит слова Назарова «Чемпионат».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|48
|18
|101
|2
|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|3
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|4
|Торпедо
|65
|42
|23
|89
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|66
|34
|32
|76
|7
|Северсталь
|65
|29
|36
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|66
|28
|38
|64
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Авангард
|65
|37
|28
|81
|4
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|5
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|6
|Металлург
|65
|34
|31
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|66
|31
|35
|68
|9
|Амур
|66
|29
|37
|67
|10
|Трактор
|65
|28
|37
|66
|11
|Барыс
|66
|27
|39
|61
|21.02
|19:10
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -
|21.02
|19:30
|
СКА – Куньлунь
|- : -