Мичков рассказал, как игроки «Сочи» мотивируют себя в конце регулярного чемпионата КХЛ

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков рассказал, что игроки команды настраиваются на каждый матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, как на последний.

«Ребята играют в свое удовольствие: осталось не так много игр, всем охота победить, чтобы с хорошим настроением завершить этот сезон. Это непередаваемый опыт игры на взрослом уровне, и есть небольшое сожаление, что осталось всего три матча. Но это хоккейная жизнь, не бывает нескончаемых сезонов, поэтому надо ко всему относиться с терпением и продолжать работать. Моя задача — выходить играть, если руководство решит, что так нужно для системы «Сочи» и «Капитана», с удовольствием сыграю за «Капитан» в плей-офф МХЛ. Мы на каждую игру настраиваемся и выходим, как на финальную, потому что нам уже терять нечего и нам всегда охота побеждать. Несмотря на то кто против нас играет, нам всегда нужно выходить и выкладываться по максимуму, мы отталкиваемся от своей игры. Нам тренерский штаб говорит о том, как играть против того или иного соперника, и мы стараемся выполнить установку», — приводит слова Мичкова ТАСС.

В понедельник хоккеисты «Сочи» обыграли в гостях «Нефтехимик» (3:1), который ведет борьбу за попадание в плей-офф в Восточной конференции.

«Сочи» занимает 11-ю строчку в Западной конференции, набрав 27 очков в 65 матчах. Лидирует — СКА (101 очко в 66 играх).