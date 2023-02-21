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Сегодня, 13:19

Мичков рассказал, как игроки «Сочи» мотивируют себя в конце регулярного чемпионата КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков рассказал, что игроки команды настраиваются на каждый матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, как на последний.

«Ребята играют в свое удовольствие: осталось не так много игр, всем охота победить, чтобы с хорошим настроением завершить этот сезон. Это непередаваемый опыт игры на взрослом уровне, и есть небольшое сожаление, что осталось всего три матча. Но это хоккейная жизнь, не бывает нескончаемых сезонов, поэтому надо ко всему относиться с терпением и продолжать работать. Моя задача — выходить играть, если руководство решит, что так нужно для системы «Сочи» и «Капитана», с удовольствием сыграю за «Капитан» в плей-офф МХЛ. Мы на каждую игру настраиваемся и выходим, как на финальную, потому что нам уже терять нечего и нам всегда охота побеждать. Несмотря на то кто против нас играет, нам всегда нужно выходить и выкладываться по максимуму, мы отталкиваемся от своей игры. Нам тренерский штаб говорит о том, как играть против того или иного соперника, и мы стараемся выполнить установку», — приводит слова Мичкова ТАСС.

В понедельник хоккеисты «Сочи» обыграли в гостях «Нефтехимик» (3:1), который ведет борьбу за попадание в плей-офф в Восточной конференции.

«Сочи» занимает 11-ю строчку в Западной конференции, набрав 27 очков в 65 матчах. Лидирует — СКА (101 очко в 66 играх).

Источник: https://tass.ru/sport/17101505
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
Матвей Мичков
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2 ЦСКА 65 41 24 90
3 Локомотив 66 40 26 89
4 Торпедо 65 42 23 89
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 66 34 32 76
7 Северсталь 65 29 36 71
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 66 28 38 64
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 65 9 56 27
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Авангард 65 37 28 81
4 Сибирь 65 37 28 81
5 Сал. Юлаев 65 35 30 80
6 Металлург 65 34 31 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 66 31 35 68
9 Амур 66 29 37 67
10 Трактор 65 28 37 66
11 Барыс 66 27 39 61
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