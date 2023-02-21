Мичков рассказал, как игроки «Сочи» мотивируют себя в конце регулярного чемпионата КХЛ
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков рассказал, что игроки команды настраиваются на каждый матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, как на последний.
«Ребята играют в свое удовольствие: осталось не так много игр, всем охота победить, чтобы с хорошим настроением завершить этот сезон. Это непередаваемый опыт игры на взрослом уровне, и есть небольшое сожаление, что осталось всего три матча. Но это хоккейная жизнь, не бывает нескончаемых сезонов, поэтому надо ко всему относиться с терпением и продолжать работать. Моя задача — выходить играть, если руководство решит, что так нужно для системы «Сочи» и «Капитана», с удовольствием сыграю за «Капитан» в плей-офф МХЛ. Мы на каждую игру настраиваемся и выходим, как на финальную, потому что нам уже терять нечего и нам всегда охота побеждать. Несмотря на то кто против нас играет, нам всегда нужно выходить и выкладываться по максимуму, мы отталкиваемся от своей игры. Нам тренерский штаб говорит о том, как играть против того или иного соперника, и мы стараемся выполнить установку», — приводит слова Мичкова ТАСС.
В понедельник хоккеисты «Сочи» обыграли в гостях «Нефтехимик» (3:1), который ведет борьбу за попадание в плей-офф в Восточной конференции.
«Сочи» занимает 11-ю строчку в Западной конференции, набрав 27 очков в 65 матчах. Лидирует — СКА (101 очко в 66 играх).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|48
|18
|101
|2
|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|3
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|4
|Торпедо
|65
|42
|23
|89
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|66
|34
|32
|76
|7
|Северсталь
|65
|29
|36
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|66
|28
|38
|64
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Авангард
|65
|37
|28
|81
|4
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|5
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|6
|Металлург
|65
|34
|31
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|66
|31
|35
|68
|9
|Амур
|66
|29
|37
|67
|10
|Трактор
|65
|28
|37
|66
|11
|Барыс
|66
|27
|39
|61
|21.02
|19:10
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Динамо Мн – Трактор
|- : -
|21.02
|19:30
|
СКА – Куньлунь
|- : -