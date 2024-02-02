2 февраля «Витязь» в статусе хозяев льда в Балашихе примет ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Витязь» — «Локомотив» будет доступна по подписке пользователям сервиса Кинопоиск. В прямом эфире игру также покажут на официальном сайте КХЛ. Начало трансляции — в 18.50 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния «Витязь» — «Локомотив» в текстовом формате можно в матч-центре «СЭ».

«Витязь» тренера Дмитрия Рябыкина находится на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 43 баллами после 57 встреч. «Локомотив» под руководством Игоря Никитина идет на второй строчке на Западе с 78 очками после 57 матчей. Ярославцы обеспечили себе путевку в плей-офф КХЛ.

В последний раз команды встречались 14 января. Тогда «Витязь» в гостях победил «Локомотив» со счетом 2:1.

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