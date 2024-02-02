«Витязь» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ
2 февраля «Витязь» в статусе хозяев льда в Балашихе примет ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Видеотрансляция встречи «Витязь» — «Локомотив» будет доступна по подписке пользователям сервиса Кинопоиск. В прямом эфире игру также покажут на официальном сайте КХЛ. Начало трансляции — в 18.50 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния «Витязь» — «Локомотив» в текстовом формате можно в матч-центре «СЭ».
«Витязь» тренера Дмитрия Рябыкина находится на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 43 баллами после 57 встреч. «Локомотив» под руководством Игоря Никитина идет на второй строчке на Западе с 78 очками после 57 матчей. Ярославцы обеспечили себе путевку в плей-офф КХЛ.
В последний раз команды встречались 14 января. Тогда «Витязь» в гостях победил «Локомотив» со счетом 2:1.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
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|В
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|60
|35
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|78
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|32
|26
|69
|6
|ЦСКА
|58
|30
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|65
|7
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|57
|29
|28
|65
|8
|Динамо Мн
|58
|26
|32
|57
|9
|Куньлунь РС
|60
|20
|40
|46
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
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|Витязь
|58
|18
|40
|43
|3.02
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Трактор – Ак Барс
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