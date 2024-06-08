Кадейкин о работе с Гру: «У североамериканских тренеров своя философия»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин поделился мнением о предстоящей работе с тренером Бенуа Гру.

«Под руководством любого тренера интересно, у каждого свое видение и свои взгляды на игроков и на команду. Понятно, что у североамериканских специалистов собственная философия, они под другим углом смотрят на некоторые вещи. Тем более в последние годы иностранцы почти не едут в Россию, так что должно быть интересно. Любой новый человек — это всегда новый опыт, это свежая кровь, свежее дыхание в нашей лиге», — цитирует Кадейкина «РБ Спорт».