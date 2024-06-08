Форвард «Трактора» Кадейкин — об обмене из СКА: «Надо идти туда, где в тебе заинтересованы»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин поделился мнением об обмене из СКА.

«Надо идти туда, где в тебе больше заинтересованы. Если брать такую концепцию, то выбор очевиден. «Трактор» был самым заинтересованным в подписании контракта. Выбор было сделать не так сложно», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 30-летний форвард в составе СКА провел 45 матчей в КХЛ, набрав 14 (2+12) очков.