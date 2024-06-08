Кодола об обмене в «Барыс»: «Буду изучать казахстанский язык»

Нападающий «Барыса» Владислав Кодола поделился мнением об обмене из минского «Динамо».

«Буду в процессе изучать казахстанский язык. Начинается новый этап в карьере, новая страна, новые люди, буду проникаться всем этим.

Как жена отреагировала на переезд в Казахстан? Жена сначала с удивлением отреагировала. Может, даже небольшой страх был, потому что думала, останемся в России или Беларуси. Я ей объяснил, что в этом нет ничего страшного. Там все так же, как и везде», — цитирует игрока Legalbet.ru.