В «Динамо» выступили за сохранение лимита в три легионера в КХЛ

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин считает, что действующий в КХЛ лимит на трех легионеров в составе одной команды является оптимальным и не нуждается в изменении.

«Тема лимита на легионеров в последние дни очень активно обсуждается. Важно понимать, что решение о том, сколько легионеров разрешат включать на матч в новом сезоне, будет принимать Министерство спорта РФ совместно с Федерацией хоккея России и КХЛ, потому что именно ФХР отвечает за развитие хоккея в нашей стране. Сейчас действует лимит, когда каждая команда не может заявлять на матч более трех игроков с иностранным паспортом, и нас это целиком и полностью устраивает. Наша задача, помимо достижений спортивных результатов, — развитие собственных игроков, каждый год в нашей системе «выстреливают» молодые дарования, которые в будущем заявят о себе и на международном уровне. Легионеры в данной истории играют важную роль: молодые у них учатся, набираются опыта и мастерства. Напомню, что год назад, когда было разрешено пять иностранцев, мы не использовали разрешенную квоту, в команде было четыре легионера, абы кого мы не стали брать и не станем, если в будущем лимит будет увеличен. Лимит помогает не только молодым игрокам, но и позволяет отсекать от приезда в лигу посредственных хоккеистов, заставляет спортивных менеджеров более тщательно отбирать иностранных игроков для своих команд. Мы целиком и полностью поддерживаем ФХР во всех ее инициативах и решениях, ведь только совместными усилиями мы сможем успешно развивать наш любимый вид спорта — хоккей», — приводит слова Воронина ТАСС.

1 февраля стало известно, что большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита не легионеров. C сезона-2023/24 команды КХЛ могут заявить на матч только трех иностранцев (раньше разрешалось выбирать до пяти игроков).

Напомним, что для изменения лимита КХЛ необходимо согласовать новый регламент с Минспорта.