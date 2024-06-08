Стала известна зарплата форварда «Салавата Юлаева» Ефремова по новому контракту

«Салават Юлаев» по окончании сезона продлил контракт с нападающим Владиславом Ефремовым на два года.

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне зарплата игрока составит 27 миллионов рублей, в сезоне-2025/26 — 35 миллионов в год.

Владислав Ефремов выступает за «Салават Юлаев» с 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 23 (7+16) очка в 66 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ и сделал одну результативную передачу в 6 играх плей-офф.