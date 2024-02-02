2 февраля «Торпедо» на своем льду дворца спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде сыграет против московского «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.00 по мск.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Торпедо» — «Динамо» можно будет на канале KHL Prime, по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Прямой эфир начнется в 18.50 мск. Следить за ключевыми событиями встречи «Торпедо» — «Динамо» М можно в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Торпедо» тренера Игоря Ларионова с 68 баллами находится на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции после 57 матчей. «Динамо» Алексея Кудашова располагается на третьем месте с 77 очками после 57 встреч. Обе команды ранее гарантировали себе выступление в Кубке Гагарина.

13 января прошло последнее очное противостояние «Динамо» и «Торпедо». В том матче москвичи победили соперников со счетом 6:1.

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