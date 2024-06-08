Форвард «Трактора» Кадейкин о матчах с «Салаватом Юлаевым»: «Такие игры разбавляют рутину регулярки»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин поделился мнением о предстоящих матчах с «Салаватом Юлаевым».

«Любые противостояния и принципиальные матчи всегда интересны как для болельщиков, так и для игроков. Эти игры разбавляют рутину регулярного чемпионата. Чем больше матчей с накалом страстей, тем лучше», — цитирует Кадейкина «РБ Спорт».

Кадейкин выступал за «Салават Юлаев» с 2018 по 2023 год.