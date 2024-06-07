«Автомобилист» подписал новый трехлетний контракт с защитником Зборовским

«Автомобилист» по окончании сезона-2023/24 подписал новый трехлетний контракт с защитником Сергеем Зборовским.

Как стало известно «СЭ», зарплата Зборовского в следующем сезоне составит 30, в сезоне-2025/26 — 32, в сезоне-2026/27 — 35 миллионов рублей в год.

27-летний хоккеист выступает за екатеринбургскую команду с 2020 года. В минувшем сезоне Зборовский принял участие в 77 матчах «Автомобилиста» во всех турнирах, в которых забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач.