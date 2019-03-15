Виталий Меньшиков: "Динамо" не стоит сильно радоваться победе"

Защитник "Динамо" призвал относиться спокойнее к победе во втором матче серии с ЦСКА (1:0 ОТ), поскольку важно сохранить правильный настрой на следующие игры.

- После таких побед вырастают крылья?

- Конечно! Атмосфера в раздевалке сейчас боевая. Но сильно радоваться не стоит, ведь серия идет четырех побед. Постараемся сохранить настрой и на следующую игру.

- Что изменилось по сравнению с первым матчем?

- Больше разбирали игру, обратив внимание на то, что нельзя терять своих оппонентов у себя в зоне. ЦСКА – очень мастеровитая команда, особенно в нападении. Больше прессовали Капризова и Григоренко. Надо более ответственно относиться к игре. Прежде всего в своей зоне.

- Крикунов устроил сильный разнос после поражения?

- Не знаю. Я не играл в том матче. Не слышал, чтобы такое было.

- Очень здорово сыграл в воротах Бочаров.

- У нас оба вратаря очень хорошие. И не только они, а вся команда. Я не случайно говорю об этом весь сезон. У нас во всех линиях есть приличные исполнители. Достойные ребята. Плюс опытный тренерский штаб. Нам все по силам. (Евгений Белоусов)

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