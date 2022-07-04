34-летний Виктор Тихонов объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий СКА и «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов объявил о завершении карьеры.

«Когда мне было 3 года, дедушка подарил мне мои первые коньки. С того момента я просто влюбился в хоккей. С тех пор я жил и дышал игрой. Даже сейчас моя любовь к игре осталась неизменной, но после 17 лет карьеры в хоккее мое тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками, которые требует профессиональный спорт. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда нужно принять непростое решение о завершении карьеры. И для меня этот момент тоже настал, момент повесить коньки.

Это было невероятное путешествие. Оно, конечно, было бы невозможно без помощи и поддержки моей семьи, которая последние два сезона, в силу обстоятельств, не могла быть со мной. Отдельное спасибо всем, кто помогал восстанавливаться после многочисленных травм. Реабилитация и эмоциональная поддержка многого стоит. Мне повезло, что у меня были замечательные тренеры и товарищи по команде, которые за это время помогли мне вырасти как игроку и как личности.

Больше всего мне в моей жизни будет недоставать «чувства локтя» моих товарищей, с которыми мы разделяли радости наших побед и горести поражений. Не представляю свою жизнь вне дружной хоккейной семьи; без многочисленных поездок по огромной стране; без бесконечных разговоров в раздевалке; без духа товарищества», — появилось сообщение на странице в социальных сетях жены Виктора Тихонова Евгении.

34-летний Виктор Тихонов становился чемпионом мира в составе сборной России. С молодежной сборной он брал бронзу мирового первенства.

Тихонов является двукратным победителем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ он провел 425 матчей, в которых набрал 217 (111+106) очков.

В НХЛ Тизонов был задрафтован «Финиксом» в 2008 году под общим 28-м номером в первом раунде. В НХЛ на его счету 22 (11+11) очка в 111 встречах.