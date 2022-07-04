34-летний Виктор Тихонов объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий СКА и «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов объявил о завершении карьеры.
«Когда мне было 3 года, дедушка подарил мне мои первые коньки. С того момента я просто влюбился в хоккей. С тех пор я жил и дышал игрой. Даже сейчас моя любовь к игре осталась неизменной, но после 17 лет карьеры в хоккее мое тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками, которые требует профессиональный спорт. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда нужно принять непростое решение о завершении карьеры. И для меня этот момент тоже настал, момент повесить коньки.
Это было невероятное путешествие. Оно, конечно, было бы невозможно без помощи и поддержки моей семьи, которая последние два сезона, в силу обстоятельств, не могла быть со мной. Отдельное спасибо всем, кто помогал восстанавливаться после многочисленных травм. Реабилитация и эмоциональная поддержка многого стоит. Мне повезло, что у меня были замечательные тренеры и товарищи по команде, которые за это время помогли мне вырасти как игроку и как личности.
Больше всего мне в моей жизни будет недоставать «чувства локтя» моих товарищей, с которыми мы разделяли радости наших побед и горести поражений. Не представляю свою жизнь вне дружной хоккейной семьи; без многочисленных поездок по огромной стране; без бесконечных разговоров в раздевалке; без духа товарищества», — появилось сообщение на странице в социальных сетях жены Виктора Тихонова Евгении.
34-летний Виктор Тихонов становился чемпионом мира в составе сборной России. С молодежной сборной он брал бронзу мирового первенства.
Тихонов является двукратным победителем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ он провел 425 матчей, в которых набрал 217 (111+106) очков.
В НХЛ Тизонов был задрафтован «Финиксом» в 2008 году под общим 28-м номером в первом раунде. В НХЛ на его счету 22 (11+11) очка в 111 встречах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4