Шейн Райт возглавил рейтинг драфта НХЛ-2022 от эксперта TSN Крэйга Баттона

Известный эксперт канала TSN Крэйг Баттон составил свой финальный рейтинг предстоящего драфта новичков НХЛ.

По мнению специалиста, под общим первым номером «Монреаль» заберет нападающего из Канады Шейна Райта.

Под вторым номером в «Нью-Джерси» уйдет словацкий форвард Юрай Слафковски. Под третьим номером в «Аризоне» окажется американский нападающий Логан Кули.

Лучшим из россиян оказался защитник Павел Минтюков. Он под 12-м номером попал в «Коламбус».

Российский нападающий Данила Юров под 16-м номером достался «Баффало». Форвард Иван Мирошниченко получил 20-й номер, под которым будет выбирать «Вашингтон».

Рейтинг драфта-2022 от Боба Маккензи