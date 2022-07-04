«Торпедо» подписало контракт с нападающим Деннисом Яном

«Торпедо» достигло договоренности о подписании однолетнего одностороннего контракта с нападающим Деннисом Яном, сообщает сайт клуба.

25-летний форвард начинал заниматься хоккеем в московской школе «Вымпел», однако уже в раннем возрасте переехал за океан.

На его счету — победа в Мировом кубке вызова и бронзовые медали Мемориала Глинки, а также игра за сборную лучших новичков Канадской хоккейной лиги.

В 2015 году новобранец нижегородской команды был выбран клубом «Тампа-Бэй» в третьем раунде драфта НХЛ, а с 20 лет он стабильно выступал в АХЛ за фарм-клубы «Тампы» и «Детройта».