Виктор Антипин: «Было большое желание остаться в Уфе»

Защитник «Салавата Юлаева» Виктор Антипин прокомментировал решение продлить контракт с клубом.

«Было большое желание остаться в Уфе. Мне здесь понравилось — хорошая команда, организация на высшем уровне, отличные болельщики и атмосфера на играх. И сама Уфа — хороший город. Главное, это было обоюдное желание. Прошлый сезон вышел несколько скомканным, осталась недосказанность.

У меня есть огромное желание и силы помочь команде достичь хороших результатов в следующем сезоне, потому что перед «Салаватом Юлаевым» всегда стоят самые высокие задачи. Сейчас восстанавливаюсь, поддерживаю себя в форме, занимаюсь бытовыми делами, которые накопились за год», — цитирует Антипина сайт уфимцев.

29 апреля Виктор Антипин заключил новый контракт с клубом. Соглашение игрока обороны с ХК «Салават Юлаев» рассчитано на 1 сезон.