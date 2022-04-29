«Сочи» продлил контракт с нападающим Глотовым на два года

«Сочи» продлил контракт с форвардом Василием Глотовым, соглашение будет действовать до 30 апреля 2024 года, сообщает сайт клуба. Контракт носит односторонний характер.

Нападающий стал лучшим бомбардиром команды текущего сезона, он принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 24 (13+11) очка.

Этот сезон стал лучшим в карьере 24-летнего форварда, который перешел в «Сочи» осенью 2020 года.