В «Сочи» прокомментировали продление контракта с нападающим Глотовым

Заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков прокомментировал продление контракта с нападающим Василием Глотовым.

«Василий Глотов провел очень яркий сезон, став настоящим лидером нашей команды. Конечно, его игра не осталась незамеченной, он был этой весной востребован на рынке. «Сочи» был заинтересован, чтобы лучший бомбардир команды продолжил за нее играть. И сам хоккеист выражал желание остаться в клубе, где у него есть все возможности для дальнейшего роста, есть доверие тренеров и, что немаловажно, искренние к нему симпатии со стороны болельщиков. Поэтому, когда присутствует обоюдное желание продолжить сотрудничество, переговоры о продлении контракта завершаются успешно. Василий сделал в этом сезоне качественный шаг вперед, но мы уверены, что он продолжит прогрессировать и обязательно поможет «Сочи» в следующем сезоне сыграть в плей-офф», — приводит слова Бадюкова сайт «Сочи».

24-летний форвард подписал с клубом новый контракт до 2024 года.