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Сегодня, 17:00

В «Сочи» прокомментировали продление контракта с нападающим Глотовым

Иван Шитик
Корреспондент
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Заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков прокомментировал продление контракта с нападающим Василием Глотовым.

«Василий Глотов провел очень яркий сезон, став настоящим лидером нашей команды. Конечно, его игра не осталась незамеченной, он был этой весной востребован на рынке. «Сочи» был заинтересован, чтобы лучший бомбардир команды продолжил за нее играть. И сам хоккеист выражал желание остаться в клубе, где у него есть все возможности для дальнейшего роста, есть доверие тренеров и, что немаловажно, искренние к нему симпатии со стороны болельщиков. Поэтому, когда присутствует обоюдное желание продолжить сотрудничество, переговоры о продлении контракта завершаются успешно. Василий сделал в этом сезоне качественный шаг вперед, но мы уверены, что он продолжит прогрессировать и обязательно поможет «Сочи» в следующем сезоне сыграть в плей-офф», — приводит слова Бадюкова сайт «Сочи».

24-летний форвард подписал с клубом новый контракт до 2024 года.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/vasiliy-glotov-prodolzhaet-igru/
Алексей Бадюков
Василий Глотов
ХК Сочи
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Финал КХЛ Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
3 - 3
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1 - 3
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5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
0 - 0
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0 - 6
5. Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
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2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
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2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
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3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
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2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
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5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
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0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
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3. Сал. Юлаев - Трактор
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4. Сал. Юлаев - Трактор
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5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
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1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
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2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
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2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
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3 - 2
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
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2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
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4. Сибирь - Сал. Юлаев
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5. Сал. Юлаев - Сибирь
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
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2 - 3
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
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2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
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2 - 3
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1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
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