В «Сочи» прокомментировали продление контракта с нападающим Глотовым
Заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков прокомментировал продление контракта с нападающим Василием Глотовым.
«Василий Глотов провел очень яркий сезон, став настоящим лидером нашей команды. Конечно, его игра не осталась незамеченной, он был этой весной востребован на рынке. «Сочи» был заинтересован, чтобы лучший бомбардир команды продолжил за нее играть. И сам хоккеист выражал желание остаться в клубе, где у него есть все возможности для дальнейшего роста, есть доверие тренеров и, что немаловажно, искренние к нему симпатии со стороны болельщиков. Поэтому, когда присутствует обоюдное желание продолжить сотрудничество, переговоры о продлении контракта завершаются успешно. Василий сделал в этом сезоне качественный шаг вперед, но мы уверены, что он продолжит прогрессировать и обязательно поможет «Сочи» в следующем сезоне сыграть в плей-офф», — приводит слова Бадюкова сайт «Сочи».
24-летний форвард подписал с клубом новый контракт до 2024 года.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -