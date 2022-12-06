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Сегодня, 18:30

Каменский не видит плюсов в новом лимите легионеров КХЛ: «Уровень хоккея будет ниже»

Каменский не видит плюсов в новом лимите легионеров КХЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Обладатель Кубка Стэнли, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» новость о том, что министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.

«Надо было посоветоваться перед тем, как принимать такое решение. Плюсов я не вижу. А из минусов: конкуренция будет ниже. Уровень хоккея будет ниже. Молодежь прогрессирует и сейчас. Те, кто соответствуют уровню КХЛ, играют. Не вижу разницы три или пять», — сказал Каменский «СЭ».

Ранее Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

КХЛ
Валерий Каменский
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