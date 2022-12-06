Каменский не видит плюсов в новом лимите легионеров КХЛ: «Уровень хоккея будет ниже»
Каменский не видит плюсов в новом лимите легионеров КХЛ
Обладатель Кубка Стэнли, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» новость о том, что министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.
«Надо было посоветоваться перед тем, как принимать такое решение. Плюсов я не вижу. А из минусов: конкуренция будет ниже. Уровень хоккея будет ниже. Молодежь прогрессирует и сейчас. Те, кто соответствуют уровню КХЛ, играют. Не вижу разницы три или пять», — сказал Каменский «СЭ».
Ранее Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|39
|31
|8
|65
|2
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|3
|Локомотив
|38
|23
|15
|52
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|38
|20
|18
|46
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|39
|13
|26
|30
|11
|Сочи
|36
|5
|31
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|37
|26
|11
|55
|2
|Металлург
|37
|24
|13
|52
|3
|Сибирь
|41
|24
|17
|51
|4
|Сал. Юлаев
|38
|20
|18
|47
|5
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|6
|Авангард
|38
|21
|17
|45
|7
|Ак Барс
|38
|17
|21
|41
|8
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|9
|Амур
|36
|15
|21
|36
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|37
|15
|22
|31
Результаты / календарь
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19.12
20.12
21.12
|6.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|2 : 4
|6.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|1 : 3
|6.12
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|3 : 2 Б
|6.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|4 : 1
|6.12
|19:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|6.12
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
|6.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|6.12
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -
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