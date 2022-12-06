Новиков — о сокращении лимита на легионеров в КХЛ: «Это не самый главный вопрос в нашем хоккее»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о необходимости сокращения лимита на легионеров в КХЛ.
«Я думаю, что это не самый главный вопрос в нашем хоккее. Как говорится, не хочешь — не бери. Кто-то хочет брать иностранцев, кто-то — нет. Я не вижу в этом проблемы, над решением которой нужно заморачиваться. Вот говорят: нужно брать хороших иностранцев. Так а кто вам не дает этого делать? Хороший — это тоже относительное понятие. В общем, тут много разговоров ни о чем. Переезд в другую страну тоже ведь может повлиять на игрока. Мне кажется, это все забалтывание проблемы. А корень ее в том, что нам нужно повышать уровень агрессивности нашего хоккея, заниматься своими воспитанниками. То есть дело не в иностранцах. Три легионера, пять легионеров — это все попытка уйти в другую сторону. Важнее качество игры и подготовки молодых ребят, желание играть и страсть, чем наш хоккей всегда отличался», — цитирует Новикова «РБ Спорт».
Сегодня, 6 декабря, Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года. В текущем сезоне клубы КХЛ могут заявлять пять легионеров, в следующем — не больше трех. Решение было принято после обращения Федерации хоккея России.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|39
|31
|8
|65
|2
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|3
|Локомотив
|38
|23
|15
|52
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|38
|20
|18
|46
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|39
|13
|26
|30
|11
|Сочи
|36
|5
|31
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|37
|26
|11
|55
|2
|Металлург
|37
|24
|13
|52
|3
|Сибирь
|41
|24
|17
|51
|4
|Сал. Юлаев
|38
|20
|18
|47
|5
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|6
|Авангард
|38
|21
|17
|45
|7
|Ак Барс
|37
|17
|20
|40
|8
|Амур
|36
|15
|21
|36
|9
|Барыс
|39
|16
|23
|35
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|37
|15
|22
|31
|6.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|2 : 4
|6.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|1 : 3
|6.12
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|3 : 2 Б
|6.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|6.12
|19:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|6.12
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
|6.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|6.12
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -