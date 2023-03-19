Ветеран «Динамо» Петухов: «Авторитет генерального менеджера в клубе должен быть гораздо выше, чем у Сопина»
Легенда московского «Динамо», олимпийский чемпион Станислав Петухов оценил работу генерального менеджера клуба Алексея Сопина.
— Сопин молодой и неопытный, — считает он. — Мы отдали Шипачева, Войнова и Галиева в Казань, Сергеева в Ярославль, обменяли права на Яшкина в СКА. При этом Сопин заявил, что это взаимовыгодная сделка. Сейчас смотрю, как Яшкин забивает решающие голы, приносит победы. И не понимаю, какую пользу принес этот обмен нашей команде. В выигрыше остался только Питер.
В то же время пришли легионеры, которым дали большие зарплаты. Но только О'Делл отработал свои деньги. Остальные иностранцы в решающих матчах ушли в тень.
«Динамо» — великий клуб. Конечно, авторитет генерального менеджера в таком клубе должен быть гораздо выше, чем у Сопина. В таком великом клубе, как «Динамо». Помню, как Валерка Васильев — над которым я взял шефство, когда тот только-только появился в нашей команде — ездил в Литву к юному Каспарайтису и уговаривал его переехать в Москву. Тот не особенно хотел, но решающую роль сыграл авторитет Васильева. И его профессионализм. А вот Сопину для работы на таком уровне компетенций не хватает.
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|Счет в серии
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
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Автомобилист - Металлург
|3 - 4
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ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
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Торпедо - Динамо М
|4 - 2
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Авангард - Сибирь
|4 - 1
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Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
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Локомотив - Витязь
|4 - 1
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.03
|14:00
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Авангард – Металлург
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|19.03
|17:00
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ЦСКА – Локомотив
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