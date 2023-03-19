Сергей Светлов: «За два последних сезона я не вижу у «Динамо» движения вверх»
Бывший главный тренер «Сочи», олимпийский чемпион, чемпион СССР в составе московского «Динамо» Сергей Светлов высказался о работе главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова.
— Как человек, неравнодушный к «Динамо», могу сказать: сезон мне не понравился, — сказал Светлов. — Я недоволен! Одно дело — регулярный чемпионат и совсем другое — плей-офф. Считаю, что «Динамо» было обязано проходить «Торпедо», как бы нижегородцев не хвалили за атакующую комбинационную игру. Динамовцы к концу серии сдали, особенно это бросалось в глаза в третьих периодах и овертаймах. За два последних сезона я не увидел у команды движения вверх. В прошлом году с трудом прошли «Северсталь», а потом в одни ворота проиграли ЦСКА. В этом вылетели в первом круге, не справились с соперником, который по составу и опыту уступал.
В понедельник состоится совет директоров «Динамо», на котором определится будущее главного тренера Алексея Кудашова в клубе.
В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло пятое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф москвичи уступили нижегородскому «Торпедо» со счетом 3-4 в серии.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.03
|14:00
|
Авангард – Металлург
|- : -
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -