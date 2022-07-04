Вайсфельд рассказал о разнице в трансферах Жафярова в СКА и Ткачева в «Авангард»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал новость о том, что передача прав на форварда СКА Владимира Ткачева в «Авангард» за 1000 является неким бонусом агенту игрока Шуми Бабаеву за то, что другой его клиент, форвард Дамир Жафяров выбрал для продолжения карьеры петербуржский клуб.

«Я в корне не согласен с этой точкой зрения и почти уверен, что все было совершенно иначе. Скорее всего, состоялся какой-то разговор на высоком уровне. По сути, хозяевами клубов являются родственные структуры. Понятно, что спросили мнение у Романа Ротенберга, и он, по всей видимости, был не сильно заинтересован в Ткачеве», — цитирует Вайсфельда Betonmobile.ru.

Минувший сезон 26-летний Ткчев провел в системе «Лос-Анджелеса», проведя в НХЛ лишь 4 игры и набрав 2 (0+2) очка.

Отметим, что Ткачев провел 2 игры за «Авангард» в чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.