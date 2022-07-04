Стала известна зарплата Голышева по новому контракту с «Автомобилистом»

«СЭ» стали известны условия нового контракта форварда Анатолия Голышева с «Автомобилистом». Нападающий будет зарабатывает по 45 миллионов рублей за каждый год соглашения с уральским клубом.

27-летним игрок в составе «Автомобилиста» выступает в КХЛ с 2013 года. Предстоящий сезон станет для него уже десятым в команде.

Голышев является лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в КХЛ. На его счету 409 матчей и 222 набранных очка — 110 голов и 112 результативных передач.