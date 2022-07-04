«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Голышевым

«Автомобилист» заключил новый односторонний контракт с нападающим Анатолием Голышевым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

27-летним игрок в составе «Автомобилиста» выступает в КХЛ с 2013 года. Предстоящий сезон станет для него уже десятым в команде.

Голышев является лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в КХЛ. На его счету 409 матчей и 222 набранных очка — 110 голов и 112 результативных передач.