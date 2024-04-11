Вайсфельд прокомментировал шансы «Металлурга» и «Автомобилиста» на выход в финал Кубка Гагарина

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил шансы «Металлурга» и «Автомобилиста» на выход в финал Кубка Гагарина.

«Вот в предыдущей игре «Металлург» вел 0:3, а потом пропустил пять шайб и проиграл. Кто-нибудь мог это предположить? Счет в серии 2:2, все очень ровно. Я болею за седьмой матч. Хочется увидеть побольше хоккея», — цитирует Вайсфельда LiveResult.

В прошлом матче магнитогорцы проиграли матч, упустив преимущество в 3 гола. «Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 11 апреля. Начало — в 17.00 мск.