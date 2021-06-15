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Валльмарк: «Хочу приехать в Москву и помочь ЦСКА выиграть Кубок Гагарина»

20:35
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Шведский нападающий Лукас Валльмарк прокомментировал подписание однолетнего контракта с ЦСКА.

«Это здорово стать частью ЦСКА. Это отличная команда с богатой историей, которая хочет выиграть кубок, и это классно!

Я хочу приехать в Москву и помочь команде выиграть Кубок Гагарина. Это все, о чем я думаю.

Перед тем, как лететь в Москву, я планирую побыть дома в своем родном городе в Швеции. Проведу время с друзьями и с семьей. Я уже был в Москве несколько раз, город мне очень нравится. Теперь я с нетерпением жду того момента, когда вернусь сюда, чтобы выйти на лед и сыграть перед болельщиками ЦСКА", — цитирует Валльмарка официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Валльмарк выступал в НХЛ за «Чикаго» и «Флориду». Он принял участие в 20 играх и набрал 3 (0+3) очка в НХЛ.

В общей сложности Валльмарк провел 187 матчей в североамериканской лиге и набрал 59 (23+36) очков.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/lukas_vallmark_khochu_priekhat_v_moskvu_i_pomoch_komande_vyigrat_kubok_gagarina/

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