Валльмарк: «Хочу приехать в Москву и помочь ЦСКА выиграть Кубок Гагарина»
Шведский нападающий Лукас Валльмарк прокомментировал подписание однолетнего контракта с ЦСКА.
«Это здорово стать частью ЦСКА. Это отличная команда с богатой историей, которая хочет выиграть кубок, и это классно!
Я хочу приехать в Москву и помочь команде выиграть Кубок Гагарина. Это все, о чем я думаю.
Перед тем, как лететь в Москву, я планирую побыть дома в своем родном городе в Швеции. Проведу время с друзьями и с семьей. Я уже был в Москве несколько раз, город мне очень нравится. Теперь я с нетерпением жду того момента, когда вернусь сюда, чтобы выйти на лед и сыграть перед болельщиками ЦСКА", — цитирует Валльмарка официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне Валльмарк выступал в НХЛ за «Чикаго» и «Флориду». Он принял участие в 20 играх и набрал 3 (0+3) очка в НХЛ.
В общей сложности Валльмарк провел 187 матчей в североамериканской лиге и набрал 59 (23+36) очков.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/lukas_vallmark_khochu_priekhat_v_moskvu_i_pomoch_komande_vyigrat_kubok_gagarina/
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