СКА забрал из «Витязя» Бардакова, Моисеева, Пыленкова и Паутова, в обратмно направлении отправились Аалтонен и Антипин
20:38
Хоккейные клубы СКА и «Витязь» произвели обмен. В подмосковную команду отправляются нападающий Миро Аалтонен и защитник Виктор Антипин, состав армейцев пополняют форварды Захар Бардаков и Данила Моисеев, а также защитники Даниил Пыленков и Юрий Паутов, сообщает сайт команды.
«СКА приветствует новичков в Петербурге, а также благодарит Миро и Виктора за игру в красно-синей форме и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-i-vitiaz-proizvieli-obmien-2/
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю