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СКА забрал из «Витязя» Бардакова, Моисеева, Пыленкова и Паутова, в обратмно направлении отправились Аалтонен и Антипин

20:38
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Хоккейные клубы СКА и «Витязь» произвели обмен. В подмосковную команду отправляются нападающий Миро Аалтонен и защитник Виктор Антипин, состав армейцев пополняют форварды Захар Бардаков и Данила Моисеев, а также защитники Даниил Пыленков и Юрий Паутов, сообщает сайт команды.

«СКА приветствует новичков в Петербурге, а также благодарит Миро и Виктора за игру в красно-синей форме и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-i-vitiaz-proizvieli-obmien-2/

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Иван Шитик все материалы автора
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