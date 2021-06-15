СКА забрал из «Витязя» Бардакова, Моисеева, Пыленкова и Паутова, в обратмно направлении отправились Аалтонен и Антипин

Хоккейные клубы СКА и «Витязь» произвели обмен. В подмосковную команду отправляются нападающий Миро Аалтонен и защитник Виктор Антипин, состав армейцев пополняют форварды Захар Бардаков и Данила Моисеев, а также защитники Даниил Пыленков и Юрий Паутов, сообщает сайт команды.

«СКА приветствует новичков в Петербурге, а также благодарит Миро и Виктора за игру в красно-синей форме и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.