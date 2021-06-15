Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Ларс Юханссон стал игроком СКА

20:05
Теги:

СКА подписал контракт с голкипером сборной Швеции Ларсом Юханссоном. Соглашение рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2021/22, сообщает сайт клуба.

В завершившемся сезоне Юханссон провел за московский ЦСКА 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 19 побед и отражая 93,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1,59.

В плей-офф на счету Юханссона 14 матчей, 9 побед при 95,2 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,20. ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» (2-4). Юханссон защищал цвета московской команды с сезона-2017/18.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/lars-iukhansson-v-ska/

Читайте также

Боярский отреагировал на эфир Бузовой и Губерниева
Финляндия — Россия: прогноз Семина на матч Евро-2020 команды Черчесова 16 июня
Венгрия — Португалия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Венгрия — Португалия: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд