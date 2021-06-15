Ларс Юханссон стал игроком СКА

СКА подписал контракт с голкипером сборной Швеции Ларсом Юханссоном. Соглашение рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2021/22, сообщает сайт клуба.

Добро пожаловать, Ларс! ??



СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина, двукратным чемпионом России голкипером Ларсом Юханссоном.



Удачи в Петербурге и как можно больше сухих побед!



Подробности перехода: https://t.co/F2hytxlZaX pic.twitter.com/lCTtZc1Lgb — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) June 15, 2021

В завершившемся сезоне Юханссон провел за московский ЦСКА 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 19 побед и отражая 93,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1,59.

В плей-офф на счету Юханссона 14 матчей, 9 побед при 95,2 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,20. ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» (2-4). Юханссон защищал цвета московской команды с сезона-2017/18.