Ларс Юханссон стал игроком СКА
20:05
СКА подписал контракт с голкипером сборной Швеции Ларсом Юханссоном. Соглашение рассчитано на один год и будет действовать до конца сезона-2021/22, сообщает сайт клуба.
В завершившемся сезоне Юханссон провел за московский ЦСКА 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 19 побед и отражая 93,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1,59.
В плей-офф на счету Юханссона 14 матчей, 9 побед при 95,2 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,20. ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» (2-4). Юханссон защищал цвета московской команды с сезона-2017/18.
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