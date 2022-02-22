Фан-клуб «Йокерита» потребовал от руководства клуба выйти из КХЛ

Фан-клуб финской команды «Йокерит» выступил с требованием к руководству клуба выйти из числа участников Континентальной хоккейной лиги.

«Мы требуем немедленного выхода «Йокерита» из КХЛ.

Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ.

Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена", — говорится в сообщении болельщиков финского клуба.

«Йокерит» клуб из города Хельсинки — столицы Финляндии. С сезона-2014/2015 года команда выступает в Континентальной хоккейной лиге.