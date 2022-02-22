«Северсталь» всухую переиграла «Локомотив» в контрольном матче

«Северсталь» обыграла «Локомотив» в контрольном матче. Команда из Череповца выиграла со счетом 4:0.

Голами в составе «Северстали» отметились Кирилл Пилипенко, Никита Гуслистов, Игорь Гераськин и Егор Морозов.