В Уфе на матче КХЛ состоялась благотворительная акция «Доброматч»
29 сентября благотворительная программа Фонбет «ДоброFON» провела благотворительную акцию на матче КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Акция была приурочена ко Всемирному дню церебрального паралича, который ежегодно отмечается в первую среду октября.
Хоккеисты обоих клубов вышли на игру в джерси, дизайн которой разработан детьми с диагнозом ДЦП. Автор логотипа на джерси — 9-летний Марк из Мелеуза, подопечный благотворительного фонда «Подарок Ангелу». Он же и произвел символическое вбрасывание. Все хоккейные свитеры были переданы в фонд для проведения благотворительного аукциона.
Количество зрителей, пришедших на матч, было умножено на 100, а полученная сумма в 736 600 рублей отправится в благотворительный фонд «Подарок Ангелу», который оказывает поддержку людям с ДЦП. Также «Салават» проводит в таких свитерах сегодняшний матч с «Трактором».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|12
|7
|5
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|13
|9
|4
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|8
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|9
|СКА
|12
|6
|6
|12
|10
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
|4.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|4.10
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|4.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|- : -
|4.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|4.10
|19:30
|
ЦСКА – Барыс
|- : -
|4.10
|19:30
|
Спартак – Сибирь
|- : -
|4.10
|20:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -