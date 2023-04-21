В «Торпедо» прокомментировали уход Козырева в «Северсталь»

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров поделился мнением об уходе помощника главного тренера команды Игоря Ларионова Андрея Козырева в «Северсталь».

«Ситуация находится в стадии развития. Имею право сказать, что у всех тренеров есть контракты на следующий год. Есть процессы, которые закончатся в ближайшее время. Точка будет поставлена чуть позже», — сказал Гафуров.

12 апреля Козырев согласился возглавить «Северсталь». Официально об этом будет объявлено 30 апреля.