«Авангард» интересуется форвардом минского «Динамо» Алистровым

Как стало известно «СЭ», «Авангард» проявляет активный интерес к нападающему минского «Динамо» и белорусской сборной Владимиру Алистрову.

Соглашение 22-летнего белорусского форварда с клубом истекает 30 апреля. Он станет ограниченно свободным агентом.

В сезоне-2022/23 Алистров набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах регулярного чемпионата и еще 4 (3+1) — в 6 играх плей-офф.