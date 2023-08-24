В «Спартаке» высказались о возможных последствиях игры вратаря Федотова за ЦСКА

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев оценил риски отъезда игроков за океан в случае, если НХЛ сможет забирать игроков с действующими контрактами в КХЛ.

— В данный момент по регламенту сделать это нельзя. Надо дождаться 1 сентября, дождаться реакции ИИХФ. Конечно, нам бы не хотелось, чтобы наши игроки даже думали о том, чтобы на контракте покинуть лигу и клуб. Есть правило: подписал контракт — отработай его, а дальше делай, что хочешь. У нас нет таких ребят в команде, которые думают об этом, у нас складывается честный коллектив, пока никаких предпосылок к этому нет. Непонятно, какая будет реакция. Мы работаем по регламенту. Я верю, что ребята отработают свои контракты до конца.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф отреагировал на слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича, заявившего, что вратарь армейцев Иван Федотов будет играть за клуб с 1 сентября.

В августе организация установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». ИИХФ наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября.