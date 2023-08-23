Есмантович заявил, что вратарь Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб юридически правильно поступил в ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова. По его словам, голкипер будет выступать за армейцев с 1 сентября.

«Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали все юридически правильно, — цитирует ТАСС Есмантовича. — Контракт Федотова с ЦСКА прошел заявку в Федерации хоккея России, она одобрена в КХЛ».

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация накажет ЦСКА, если 1 сентября Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

«Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали все юридически правильно. Так отреагировала международная федерация. Говорить о каких-то нюансах неэтично и некорректно — этим занимаются юристы», — подчеркнул Есмантович.