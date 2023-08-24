Никита Квартальнов: «Новички «Ак Барса» — это игроки под топ-6»

Хоккейный агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» оценил игру своего клиента Никиты Дыняка за «Ак Барс».

— «Ак Барс» подписал трех нападающих. Как это может сказаться на игровом времени Дыняка?

— Не думаю, что это должно как-то на нем сказаться. Никита находится в своей нише, в которой он — один из сильнейших игроков КХЛ. Он одарен физически, закончил сезон на втором месте по силовым приемам. Новички «Ак Барса» — это игроки под топ-6. Не говорю, что Дыняк — не игрок топ-6, но в этой команде по объективным причинам ему тяжело туда попасть. Даже если что-то будет не так, мы найдем команду для продолжения карьеры. Но Никите все нравится, все отлично.

— У него контракт заканчивается после этого сезона. Были переговоры с руководством «Ак Барса» о продлении?

— Конкретных переговоров не было, но диалог есть. Думаю, должно быть все нормально.