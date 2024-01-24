В «Сочи» оценили прогресс Мичкова за последний сезон
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев в интервью «СЭ» объяснил, какие игровые компоненты стоит улучшить нападающему Матвею Мичкову.
— Второй сезон работаете с Матвеем Мичковым. В чем он стал сильнее за это время?
— Мы много разговариваем с Матвеем. Не раз ему говорил, что сейчас игра в обороне — основной момент для него. То, что он умеет забивать голы и отдавать передачи, — это здорово. В атакующих качествах Матвей только прибавляет. Но любой человек, который играет на команду, должен уметь обороняться. Тогда он станет в целом еще сильнее. В прошлом году уже начало получаться. Бывают игры, когда что-то не получается. И Матвей хочет забить, чтобы помочь команде, убегая со своей позиции. Надо совмещать игру в атаке и правильные действия в обороне. Если он добавит в обороне, то станет очень полезным нападающим для любой команды.
— Как научить Мичкова правильным действиям в обороне, чтобы, главное, Матвей не пренебрегал этим?
— Мы работаем над этим, чтобы Матвей понимал важность игры в обороне, чтобы помогал пятерке, а не убегал в среднюю зону и не ждал шайбу «на рыбачка». Он станет только сильнее, когда начнет все делать вовремя. Это часть хоккея и нашей тренерской работы. Мы рассказываем, показываем, объясняем, как надо играть в обороне, чтобы стать сильнее в атаке.
В текущем сезоне на счету 19-летнего Мичкова 29 (13+16) очков в 34 матчах за «Сочи».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|56
|31
|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|6
|Лада
|56
|27
|29
|66
|7
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|54
|21
|33
|53
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|- : -