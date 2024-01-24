Большое интервью наставника южан Дмитрия Кокорева.

Дмитрий Кокорев возглавил «Сочи» по ходу прошлого чемпионата, сменив Сергея Светлова. Сезон-2022/23 специалист заканчивал как исполняющий обязанности главного тренера, а летом южане утвердили его в роли полноценного наставника команды. «Сочи» с Кокоревым лихо начал регулярку и некоторое время входил в группу лидеров Западной конференции. Однако с середины чемпионата команду накрыл спад. Южане откатились на последнее место. О причинах неудачной серии Кокорев рассказал в большом интервью «СЭ».

Длинная серия поражений

— Что произошло с «Сочи» в выездном матче с «Динамо»? Настолько сложно было сдержать лидеров бело-голубых в большинстве?

— Их можно было сдержать. Мы много говорили с ребятами, просматривали видео, объясняли, как играть против «Динамо». У команды мастеровитые легионеры, плюс Гусев, конечно. Парни играют вместе с начала сезона. Для нас это было тяжелое меньшинство, хотя мы знали, что они будут делать. Где-то не доходили метр-два. Очень хорошие передачи и броски. Уил просто бросал и попадал в ворота. Не могу сказать, что нас прям разрывали.

— Проблема против такого «Динамо» в меньшинстве больше в уровне мастерства защитников «Сочи»?

— Мы все досконально объяснили. Оставалось только выйти и выполнить. Повторюсь: мы не доходили метр-два. В меньшинстве играют не только защитники. Это общая проблема. Постоянно работаем над меньшинством. Меньшинство — это тоже мастерство, но только игра в обороне. Пока, к сожалению, не получается. В команде много молодых ребят, которым нужно пройти и через такие матчи, чтобы получить необходимый опыт.

— Серия поражений «Сочи» затянулась. Установки на предматчевых собраниях, полагаю, уже сделали мозоль на языке?

— Установки у нас разные. Пытаемся зацепиться за что-то, а не повторяем одинаковые слова. Уделяем внимание деталям. Недавно в команде появился новый тренер Александр Титов, он привнес новые вещи. Пытаемся найти выход из ситуации. Соперники, к сожалению или к счастью, сильные. На них даже настраиваться не нужно — только выходишь и делаешь свою работу.

— В чем видите выход из ситуации? В одной победе, которая придаст новые эмоции? Первый матч 2024 года с «Металлургом» получился хорошим по содержанию, вы могли выигрывать и в основное время, и в овертайме.

— Так и есть. Мы должны были выигрывать в овертайме. Мичков с угла вышел практически в ноль, но не забил. А когда не забиваешь ты, забивают тебе. По броскам было равенство, играли одинаково. У «Металлурга» более мастеровитые ребята, но мы на это не обращаем внимания. Бьемся в каждой игре. Равнодушных в команде нет. Возможно, просто сейчас это наш уровень. Концовку надо провести лучше. Выиграть один матч и на эмоциональном всплеске продолжить добывать очки.

— Мичков в овертайме с «Магниткой» спижонил?

— Матвей — креативный парень. Может быть, в том моменте подумал, что, убрав шайбу, вратарь дернется в другой угол. Понятно, что кто-то в том моменте сыграл бы по-другому. Сейчас можно говорить все что угодно. Матч проигран.

— Вы пожурили Матвея за лишний финт? В том моменте он мог принести команде важную победу.

— Конечно, да он и сам все прекрасно понимает. Матвей очень хочет побеждать и помогать команде. Нет такого, что он играет только на себя. Мы с ним много разговариваем. Те же лакроссы уже все изучили. Его знают, под него подстраиваются. Мы объясняем, что нужно придумать что-то новое. Может быть, в том моменте он и хотел это сделать.

Фото ХК «Сочи»

Тренерский опыт в КХЛ

— За результат в первую очередь спрашивают с тренера. За длинную серию поражений у вас выработался иммунитет к критике и хейту?

— Я благодарен руководству «Сочи» за предоставленный шанс тренировать в КХЛ. Это огромная школа. Прекрасно понимаю, что происходит. Только через сложности можно добиться результата в будущем. Я честно работаю, не сдаюсь и буду с командой до конца. Тренерская карьера такая, что в любой момент могут уволить. Но я об этом не думаю. Работаю только для того, чтобы побеждать и чтобы парни прибавляли. Даже по сравнению с прошлым сезоном мы уже набрали больше очков. Но задача выхода в плей-офф непростая. В прошлом году уже после 20 туров мы потеряли шансы, а сейчас в конце января мы их сохраняем. Надо выдать серию побед и цепляться за плей-офф.

— В чем вы изменились за год в «Сочи»? Ранее вы только один сезон работали на взрослом уровне ассистентом в «Сарыарке».

— Специфика здесь совсем другая. Ребята взрослые, но ошибки одинаковые в любых лигах: МХЛ, ВХЛ или КХЛ. Отличается их исправление. В КХЛ это происходит быстрее, по крайней мере хочется, чтобы это было так — через видео, собрания, разборы. А ошибки везде одинаковые, остается только находить выход.

— На августовском турнире разлетелась ваша фраза о цели «Сочи» на сезон — Кубке Гагарина. Не жалеете сейчас о своих словах?

— Не жалею. Надо выходить на лед и ничего не бояться. У каждого хоккеиста и тренера должна быть цель — выиграть Кубок Гагарина. Это мечта каждого в КХЛ. Если начинать чемпионат только с мыслью о попадании в плей-офф, то это неправильно. Цель — всегда кубок. Я не жалею, что так сказал. Буду идти к этой цели. Не знаю, сколько для этого понадобится времени. Если твоя цель — только остаться на работе и подписать новый контракт, разве это цель? Надо стремиться к победам.

— Вашу философию сложно доносить до игроков? В «Сочи» хорошая инфраструктура, но больших задач команда не решает. К контракту в клубе некоторые могут отнестись как к подарку судьбы.

— Все — внутри нас. В Северной Америке много примеров, когда молодая команда выходит в плей-офф с последнего места и может выиграть кубок. Все дело в нас самих. Если мы захотим этого, если будем сражаться в каждой игре, то эта цель станет ближе. Если будем сдаваться и опускать руки, то тяжело что-то выиграть. А город неважен. Конечно, свои нюансы есть. Мы — третья команда лиги по перелетам. Поездки тяжелые. Мы прилетаем всегда ночью, следующий день разбит. Это минус. Я лично спокойно отношусь к солнцу и морю. Где бы мы ни были, надо стремиться к большим целям в жизни.

— В КХЛ слабо представляется сценарий, когда команда, вышедшая в плей-офф с последнего места любой конференции, выиграет Кубок Гагарина.

— Надо ломать стереотипы.

— Разве это реально?

— А почему нет? Почему в НХЛ это реально, а у нас нет?

— В НХЛ платежные ведомости команд очень близки, соответственно, и возможности равны.

— Согласен. Но если грамотно подойти к плей-офф, то все возможно. Плей-офф — другой хоккей, другой турнир. Можно выигрывать в овертаймах и пройти топового соперника. Дальше — то же самое. Все возможно в хоккее. Конечно, у нас сразу видны топовые команды, но надо ломать стереотипы. Почему бы и нет? Середнячки могут навязать хорошую борьбу и побороться за кубок.

Фото ХК «Сочи»

Мощный старт сезона, уход Рендулича

— За счет чего «Сочи» удался классный старт в сезоне, когда команда не только показывала симпатичный хоккей, но и гораздо чаще побеждала?

— Мы хорошо работали на предсезонке. Нашли сочетания, которые играли полезно. Потом что-то сломалось. Заболели лидеры, кто-то уехал в другую команду, пошли травмы. Попали в неприятный период. Много молодых ребят, которым надо еще расти. Тяжело выходим из этого состояния.

— Насколько уместно говорить, что жизнь «Сочи» разделилась на моменты до перехода Борны Рендулича и после?

— У игрока появился шанс побороться за Кубок Гагарина, и он этим шансом решил воспользоваться. В то же время у нас много игроков, которые должны становиться лидерами. После ухода Рендулича для них открылась эта возможность, но с этим пока тяжело.

— Трудно доносить до команды, что шансы на плей-офф еще не потеряны, как минимум математически?

— Мы до конца верим в парней. Постоянно это говорим и доносим. Я не могу сказать, что мы отбываем номер. В каждой игре цепляемся. Психология такая: когда проигрываешь много матчей, это давит. Но мы всегда призываем играть до конца. Взять тот же матч с «Динамо»: говорили на лавке, чтобы ребята не сдавались. Если не сдашься, то будешь расти. А если наоборот, то уйдешь вниз. Самое главное — бороться и сражаться до конца, чтобы это было честно, прежде всего по отношению к себе. Себя не обманешь. Надо каждый день задумываться: что я сделал для себя? Можно обмануть тренера или кого-то в команде, но сам себя никогда не обманешь. Главное, чтобы ребята верили, что они на правильном пути.

— Как относитесь к системе оценок тренера вратарей Олега Ромашко?

— Мое отношение простое. Если это приносит результаты, то почему бы и нет? Если нет, то не не знаю, для чего это нужно. В конце сезона все проанализируем.

— Вы были удивлены этим?

— Я знал его фишку. В прошлом году Олег Игоревич сказал мне: «Я посмотрел фильм «Ford против Ferrari». Когда не было электронных табло, все показывали на табличках. И решил тоже попробовать. Интересно, как это будет работать». Я не был против. Можете подробнее спросить об оценках у Олега Юрьевича.

— Перед дедлайном Михаилом Бердиным активно интересовался «Авангард», но он остался в «Сочи». Эта ситуация как-то повлияла на него?

— Любое приглашение из топ-клуба — вызов для каждого хоккеиста. Миша сделал выбор в пользу нашей команды. Мы, естественно, обсуждали это и с ним, и с тренером вратарей. Он сказал, что будет до конца играть за «Сочи» и помогать команде. Ему только в плюс играть, когда много бросков и опасных моментов. Так вратарь растет. Дальше ему будет только проще.

— Когда Бердин только приехал из «Виннипега», бросался в глаза его авантюрный стиль, в особенности на выходах из ворот. Сейчас, кажется, Михаил играет чуть спокойнее.

— Миша — один из лучших в лиге по игре клюшкой. Мы это знаем, ему разрешается это делать. Не обходится без ошибок, но игра клюшкой всегда помогает защитникам. Это большой плюс, что Миша так играет клюшкой.

Матвей Мичков. Фото ХК «Сочи»

Прогресс Мичкова

— Второй сезон работаете с Матвеем Мичковым. В чем он стал сильнее за это время?

— Мы много разговариваем с Матвеем. Не раз ему говорил, что сейчас игра в обороне — основной момент для него. То, что он умеет забивать голы и отдавать передачи, — это здорово. В атакующих качествах Матвей только прибавляет. Но любой человек, который играет на команду, должен уметь обороняться. Тогда он станет в целом еще сильнее. В прошлом году уже начало получаться. Бывают игры, когда что-то не получается. И Матвей хочет забить, чтобы помочь команде, убегая со своей позиции. Надо совмещать игру в атаке и правильные действия в обороне. Если он добавит в обороне, то станет очень полезным нападающим для любой команды.

— Как научить Мичкова правильным действиям в обороне, чтобы, главное, Матвей не пренебрегал этим?

— Мы работаем над этим, чтобы Матвей понимал важность игры в обороне, чтобы помогал пятерке, а не убегал в среднюю зону и не ждал шайбу «на рыбачка». Он станет только сильнее, когда начнет все делать вовремя. Это часть хоккея и нашей тренерской работы. Мы рассказываем, показываем, объясняем, как надо играть в обороне, чтобы стать сильнее в атаке.

— Мы знаем, какую важную роль в жизни Матвея играл отец. Как он перенес смерть папы?

— Это большой удар для него. И для нас тоже. Отец Матвея был частью нашего коллектива. Мы все сильно переживали. Он достойно выходит из этой ситуации. Матвей очень сильно переживал, но жизнь продолжается. Теперь он кормилец семьи. Надо двигаться вперед, играть в хоккей, прогрессировать и улучшать нюансы, о которых мы только что говорили.

— По ходу сезона к вам присоединился другой талантливый форвард — Марат Хуснутдинов. Насколько получается вывести его из петербургской хандры и перезагрузить карьеру?

— Марат перешел из топ-клуба, где играл с другими партнерами. Только представьте, в прошлом году он играл с лучшим бомбардиром лиги (речь о Дмитрии Яшкине. — Прим. «СЭ»), когда почти любой пас заканчивался голом или опасным моментом. В «Сочи» роль Марата другая. Ему надо самому становиться лидером внутри звена и команды. Понятно, он еще молодой парень. Все впереди. Чем быстрее он возьмет эту роль, тем лучше для него. Нас все устраивает, но хотелось бы, чтобы Марат побольше забивал.

— По юниорским и молодежным сборным вы работали с огромным количеством талантов разных возрастов. Можете назвать хоккеиста, который, перейдя на взрослый уровень, превзошел ваши ожидания?

— Много таких примеров. Самый явный — Сашка Алексеев, защитник 1999 года. Среднего класса, скажем так. Потом он начал добавлять, здорово прибавил к концу чемпионата мира. Сейчас Сашка играет в «Вашингтоне». Приятно удивлен и рад за него. 1999 год — талантливый: взять тех же Костина и Саморукова. Желаю всем, с кем работал в сборной, только прогресса. Все ребята талантливые — в сборную просто так не попадают.

— Хоккеисты — суеверные люди. Как отнеслись к смене логотипа по ходу чемпионата?

— Мы давно знали, что нам готовят сюрприз. Сначала команда вернулась к старой форме, потом сделали новую. Для зрителя новые краски — только в плюс. Наше дело не меняется: надо выходить и показывать результат в любой форме.