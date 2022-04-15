В «Салавате Юлаеве» прокомментировали отказ финнов оперировать хоккеиста

«Салават Юлаев» после отказа финских врачей оперировать хоккеиста молодежной команды системы клуба найдет других специалистов соответствующей квалификации.

«Отказали финны и отказали, сделаем все сами, какие вопросы, найдем место не хуже. Врачи наши занимаются этим, не знаю, будет ли в России операция или нет. У парня просто спортивная травма, спокойно занимаемся ситуацией», — сказал Чижов РИА Новости.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ранее рассказал, что одному из игроков команды «Толпар» отказали в проведении операции врачи финской клиники.