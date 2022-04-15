Четыре легионера покинули минское «Динамо»

Четыре иностранных хоккеиста покинули минское «Динамо». Это Патрик Рыбар, Мальте Стремвалль, Якуб Крейчик и Либор Гудачек. Контракты с ними расторгнуты по соглашению сторон, сообщает сайт минчан.

В сезоне-21/22 голкипер Патрик Рыбар провел 24 игры, одержал 10 побед с процентом отраженных бросков 90,4. В плей-офф — 2 матча.

Мальте Стремвалль провел 38 матчей, набрав 32 (19+23) очка. В плей-офф: 4 игры, три шайбы и одна голевая передача. По итогу сезона был признан болельщиками лучшим нападающим и MVP сезона.

Защитник Якуб Крейчик всего сыграл 30 матчей и отдал семь голевых пасов.

Форвард Либор Гудачек присоединился к команде по ходу сезона. В его активе 6 матчей и 4 (2+2) балла.