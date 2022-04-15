Паузы на международные матчи могут сохраниться в календаре КХЛ в следующем сезоне

По информации «СЭ», ФХР настаивает на сохранении пауз на международные матчи в календаре КХЛ на следующий сезон.

Ранее стало известно, что Швейцария на два года заменит Россию на Евротуре. Напомним, что европейские лиги делают паузы на матчи сборных в ноябре, декабре и феврале.

Евротур — это ежегодный хоккейный турнир с участием сборных России, Финляндии, Чехии и Швеции, который проводится с 1996 года. Соревнования разделены на четыре этапа, каждый из которых проходит на льду одной из команд-участниц.