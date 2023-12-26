В «Салавате Юлаеве» хотят восстановить уровень финансирования до 2020 года
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что уфимский клуб планирует восстановить тот уровень финансирования, который был в хоккейном клубе до 2020 года.
«У нас нет никаких задержек по зарплате. Тем не менее мы говорили о том, что глава региона занимается вопросом увеличения бюджета клуба. Хотелось бы восстановить тот уровень финансирования, который был у нас до 2020 года. Значительный шаг в этом направлении сделан, и осталось только его реализовать. Если все сложится хорошо, то у нас не будет неопределенности с источником финансирования на будущий сезон. Ситуация в стране, экономике непростая, республика вкладывала очень много в ситуацию с пандемией и сейчас решает много первоочередных задач, направленных на улучшение жизни в регионе. Мы понимаем, что у руководства республики свои задачи, и стараемся максимально возможно и эффективно использовать те средства, которые нам выделяются», — приводит слова Баширова ТАСС.
В июне этого года уфимскому клубу удалось расплатиться с долгами по зарплате.
После 42 игр «Салават Юлаев» занимает третью строчку в Восточной конференции, набрав 55 очков.
|Восточная конференция
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|Авангард
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|28
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|Лада
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|55
|5
|Трактор
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|51
|6
|Автомобилист
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|23
|21
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|Ак Барс
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|24
|19
|50
|8
|Сибирь
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|20
|25
|48
|9
|Амур
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|Адмирал
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|13
|28
|35
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|Барыс
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|13
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|26.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|2 : 3 ОТ
|26.12
|18:00
|
Лада – Металлург Мг
|5 : 1
|26.12
|19:00
|
Северсталь – Трактор
|- : -
|26.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|26.12
|19:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -
|26.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|26.12
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -