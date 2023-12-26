«Лада» победила «Металлург»

«Лада» дома победила «Металлург» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

У хозяев дубль оформил Иван Романов. Две передачи на счету Максима Минеева. У «Магнитки» гол забил Никита Михайлис.

Тольяттинцы одержали третью победу в четырех матчах с «Металлургом» в этом сезоне регулярного чемпионата.

«Лада» набрала 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 59 очками лидирует в таблице «Востока».

28 декабря «Магнитка» сыграет на выезде с «Ак Барсом», «Лада» в этот же день примет московское «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шумаков — 11 (бол., Минеев, Фисенко), 7:47 — 1:0. Михайлов — 2 (Куликов), 15:14 — 2:0. Романов — 9 (бол., Минеев, Шумаков), 17:16 — 3:0. Романов — 10, 20:17 — 4:0. Михайлис — 12, 26:48 — 4:1. Джозефс — 13 (Сафин, Росандич), 44:04 — 5:1.

Вратари: Трушков — Набоков (Судницин, 17:16).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (12+7+9) — 35 (6+16+13).

Судьи: Букин, Раводин.

26 декабря. Тольятти. Лада Арена.