«Лада» победила «Металлург»
«Лада» дома победила «Металлург» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
У хозяев дубль оформил Иван Романов. Две передачи на счету Максима Минеева. У «Магнитки» гол забил Никита Михайлис.
Тольяттинцы одержали третью победу в четырех матчах с «Металлургом» в этом сезоне регулярного чемпионата.
«Лада» набрала 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 59 очками лидирует в таблице «Востока».
28 декабря «Магнитка» сыграет на выезде с «Ак Барсом», «Лада» в этот же день примет московское «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы: Шумаков — 11 (бол., Минеев, Фисенко), 7:47 — 1:0. Михайлов — 2 (Куликов), 15:14 — 2:0. Романов — 9 (бол., Минеев, Шумаков), 17:16 — 3:0. Романов — 10, 20:17 — 4:0. Михайлис — 12, 26:48 — 4:1. Джозефс — 13 (Сафин, Росандич), 44:04 — 5:1.
Вратари: Трушков — Набоков (Судницин, 17:16).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (12+7+9) — 35 (6+16+13).
Судьи: Букин, Раводин.
26 декабря. Тольятти. Лада Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|59
|2
|Авангард
|42
|28
|14
|59
|3
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|4
|Лада
|45
|23
|22
|55
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|45
|20
|25
|48
|9
|Амур
|43
|18
|25
|44
|10
|Нефтехимик
|43
|15
|28
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|26.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|2 : 3 ОТ
|26.12
|18:00
|
Лада – Металлург Мг
|5 : 1
|26.12
|19:00
|
Северсталь – Трактор
|- : -
|26.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|26.12
|19:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -
|26.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|26.12
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -