В «Нефтехимике» рассказали о причинах перехода форварда Галимова в «Спартак»

Форвард «Нефтехимика» Ансель Галимов решил перейти в «Спартак» в связи с семейными обстоятельствами.

«У него 30 апреля закончился однолетний контракт. Мы ему сделали предложение, но он сделал свой выбор в пользу клуба в Москве, где у него живет семья. Ему там удобней жить, работать и играть», — приводит ТАСС слова представителя нижнекамского клуба.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 32-летний Галимов провел в составе «Нефтехимика» 67 матчей и набрал 27 очков (13+14). В Кубке Гагарина на его счету 2 заброшенные шайбы в 6 играх.