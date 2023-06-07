«Локомотив» объявил о подписании контракта с Мартином Гернатом

Словацкий защитник Мартин Гернат стал игроком «Локомотива», сообщает официальный сайт ярославского клуба.

30-летний игрок заключил однолетний контракт с «Локомотивом».

В минувшем сезоне Гернат выступал за «Лозанну». В его активе 27 (8+19) очков в 46 матчах швейцарской лиги. До этого он играл в Чехии, Словакии и АХЛ.