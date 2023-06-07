«Ак Барс» подписал контракт с Яшкиным на три года

«Ак Барс» объявил о заключении контракта с нападающим Дмитрием Яшкиным.

Соглашение с 30-летним чехом рассчитано на три года.

Предыдущей командой Яшкина был СКА, за который он выступал в сезоне-2022/23. В составе команды из Санкт-Петербурга форвард набрал 62 (40+22) очка в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира.

В плей-офф чех набрал 7 (5+2) очков в 14 играх.