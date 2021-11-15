В Минске произошла потасовка между болельщиками «Динамо» и «Локомотива»
19:47
По ходу матча регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Локомотивом» произошла небольшая потасовка на трибунах. Несколько мужчин пытались выяснить отношения, но их удалось быстро разнять.
Отметим, что инцидент произошел сразу после драки игроков на льду.
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