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В Минске произошла потасовка между болельщиками «Динамо» и «Локомотива»

19:47
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По ходу матча регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Локомотивом» произошла небольшая потасовка на трибунах. Несколько мужчин пытались выяснить отношения, но их удалось быстро разнять.

Отметим, что инцидент произошел сразу после драки игроков на льду.

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Иван Шитик все материалы автора
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